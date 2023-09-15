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Бачурін перейшов у Політехніку-Галичину

Сьогодні 19:12 190 0
Бачурін перейшов у Політехніку-Галичину
#Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Микола Бачурін став гравцем Політехніки-Галичини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний баскетболіст раніше грав за Дніпро, Дніпро-2-ДВУФК-СДЮШОР 5, Дніпро-3-ДВУФК-СДЮШОР 5, СДЮШОР 5 (Дніпро) та СДЮШОР 5-ДВУФК.

"Радий приєднатися до Політехніки-Галичини. У Львові хочу знайти свою гру та допомогти команди виконати поставленні завдання на сезон. Зроблю від себе уже можливе, щоб додати команді агресії як і в обороні, так і в атаці", - сказав Бачурін.

Раніше Політехніка-Галичина підписала центрового Бречка.

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