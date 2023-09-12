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Політехніка-Галичина підписала центрового Бречка

Сьогодні 16:09 168 0
Політехніка-Галичина підписала центрового Бречка
#Політехніка-Галичина

Джерело - basket.com.ua.

Львівська Політехніка-Галичина підписала на наступний сезон центрового Євгена Бречка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний Бречко - вихованець харківського баскетболу. Зріст - 205 см. Грав за Тернопіль-ТНЕУ, СУМДУ (Суми), Збірна Сумської області - БК СУМДУ, БК Маріуполь, Інваспорт-СДЮШОР-5 (Дніпро).

У минулому сезоні за команду Інваспорт-СДЮШОР-5 зіграв 26 матчів, де в середньому за гру набирав 17,7 очок та робив 7 підбирань. За коефіцієнтом ефективності у минулому сезоні став найкращим у Вищій лізі – 20,2. Також став лідером сезону за підбираннями – 12,6 за матч.

Нагадаємо Політехніка-Галичина в минулому сезоні Суперліги зайняла п’яту сходинку турнірної таблиці з 15 перемогами в 32 матчах.

Новий сезон Суперліги Favbet стартує 3 жовтня.

Напередодні Говерла здолала Політехніку-Галичину у контрольному матчі.

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