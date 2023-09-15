Тренер збірної Грузії з баскетболу звільнений після 7 років роботи

Збірна Грузії з баскетболу припинила співпрацю зі своїм головним тренером Еліасом Зурасом.

"Останні 8 років були для мене фантастичною подорожжю зі збірною Грузії! Я хочу подякувати всім за прекрасні спогади. Дякую Федерації баскетболу Грузії за довіру та підтримку! Працювати та розвиватися з усіма цими талановитими гравцями протягом цих років було привілеєм, і для мене було великою честю представляти таку чудову та прекрасну країну!