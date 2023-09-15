Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 764
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича
Сьогодні 09:34 666
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом
Вчора 21:25 2462
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 19:44 4306
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Вчора 18:52 975
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1
Вчора 17:10 1130
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Вчора 13:36 944
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Вчора 11:52 7438 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 08:53 574
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
13.09.2023 21:39 2002
Прямі трансляції

Тренер збірної Грузії з баскетболу звільнений після 7 років роботи

Сьогодні 12:52 78 0
Тренер збірної Грузії з баскетболу звільнений після 7 років роботи

Збірна Грузії з баскетболу припинила співпрацю зі своїм головним тренером Еліасом Зурасом.

"Останні 8 років були для мене фантастичною подорожжю зі збірною Грузії! Я хочу подякувати всім за прекрасні спогади. Дякую Федерації баскетболу Грузії за довіру та підтримку! Працювати та розвиватися з усіма цими талановитими гравцями протягом цих років було привілеєм, і для мене було великою честю представляти таку чудову та прекрасну країну!

Вся важка робота та жертви окупилися, і потрапляння до 16 найкращих країн світу показує, що дисципліна та зосередженість – це все! Я бажаю всім всього найкращого в майбутньому і з нетерпінням чекаю нових викликів та створення нових історій успіху", - сказав Зурос.

57-річний грек очолював грузинів з 2016 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1 Максимов - головний тренер СК Дніпро-1 1130
Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували 1042
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА 975
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України 4306
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді 944
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом 2462
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31691
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108741 4
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18285 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7992 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30160
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22570