Пешич залишить посаду тренера збірної Сербії з баскетболу після Олімпіади-2024

74-річний Пешич розкритикував сербський баскетбол

Джерело - Basket News.

Головний тренер збірної Сербії з баскетболу Светислав Пєшич залишить свою посаду після Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.

Про це повідомляє Basket News.

74-річний Пешич розкритикував сербський баскетбол за відсутність належної системи ліг.

Говорячи про ситуацію, він заявив, що більше не тренуватиме збірну Сербії після Олімпіади-2024.

Нагадаємо, збірна Німеччини святкувала перемогу над Сербією у фіналі чемпіонату світу з баскетболу.

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