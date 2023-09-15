Пешич залишить посаду тренера збірної Сербії з баскетболу після Олімпіади-2024

Джерело - Basket News.
Головний тренер збірної Сербії з баскетболу Светислав Пєшич залишить свою посаду після Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.
Про це повідомляє Basket News.
74-річний Пешич розкритикував сербський баскетбол за відсутність належної системи ліг.
Говорячи про ситуацію, він заявив, що більше не тренуватиме збірну Сербії після Олімпіади-2024.
Нагадаємо, збірна Німеччини святкувала перемогу над Сербією у фіналі чемпіонату світу з баскетболу.
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