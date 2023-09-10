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Збірна Німеччини виграла чемпіонат світу-2023

Сьогодні 17:40 553 1
Збірна Німеччини виграла чемпіонат світу-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини святкувала перемогу над Сербією у фіналі чемпіонату світу з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 83:77. На перерви команди пішли за рівного рахунку 47:47. Третя чверть була повністю за німецькими баскетболістами, які собі забезпечили 12 очок переваги. Серби у четвертій чверті намагалися відіграти відставання у рахунку, але не вдалося.

Нагадаємо, що у матчі за третє місце чемпіонату світу збірна Канади здолала США.

Чемпіонат світу-2023
Фінал, 10 вересня

Німеччина - Сербія 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

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