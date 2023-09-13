Головне
Збірна України програла Італії у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:39 1422
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Сьогодні 14:02 393
Сандерленд презентував Русина
Сьогодні 11:50 413
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки
Сьогодні 10:21 609
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:40 1481
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:52 8749
Збірна Іспанії розгромила Кіпр, Швеція програла Австрії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:35 995
Костюк переграла Лінетт на старті турніру WTA 500 в Сан-Дієго
Вчора 23:57 721
Італія - Україна 2:1. Як це було
Вчора 23:35 11550
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола
Вчора 22:58 1815
Прямі трансляції

Пол зацікавлений зіграти за збірну США наступного літа

Пол – дворазовий олімпійський чемпіон у складі США
Сьогодні 12:58 400 0
Пол зацікавлений зіграти за збірну США наступного літа
#Голден Стейт, #Кріс Пол

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Кріс Пол зацікавлений виступити у складі збірної США наступного літа.

Про це повідомляє ESPN.

Пол – дворазовий олімпійський чемпіон у складі США (2008, 2012), а також бронзовий призер ЧС (2006).

Напередодні легендарні баскетболісти НБА Леброн Джеймс, Ентоні Девіс (обидва - Лос-Анджелес Лейкерс), Стефен Каррі, Дреймонд Грін (обидва - Голден Стейт Ворріорз), Кевін Дюрент (Фінікс Санс) і Джейсоном Тейтумом (Бостон Селтікс) дали принципову згоду на участь в баскетбольному турнірі Олімпійських ігор-2024, що відбудуться в Парижі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України переграла Сербію та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи Збірна України переграла Сербію та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 1675
Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 3072
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола 1815
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу Італія - Україна: відео голів і огляд матчу 8749
Італія - Україна 2:1. Як це було Італія - Україна 2:1. Як це було 11550
Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 5521
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26811
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42657
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25447
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108721 4
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22533
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3488