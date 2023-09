Пол зацікавлений зіграти за збірну США наступного літа

Розігруючий Голден Стейт Кріс Пол зацікавлений виступити у складі збірної США наступного літа.

Про це повідомляє ESPN.

Пол – дворазовий олімпійський чемпіон у складі США (2008, 2012), а також бронзовий призер ЧС (2006).

Chris Paul is interested in playing for Team USA next summer, per ESPN pic.twitter.com/JcCeOEEWsx