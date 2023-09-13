Пол зацікавлений зіграти за збірну США наступного літа

Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Голден Стейт Кріс Пол зацікавлений виступити у складі збірної США наступного літа.
Про це повідомляє ESPN.
Пол – дворазовий олімпійський чемпіон у складі США (2008, 2012), а також бронзовий призер ЧС (2006).
Chris Paul is interested in playing for Team USA next summer, per ESPN pic.twitter.com/JcCeOEEWsx— NBACentral (@TheDunkCentral) September 12, 2023
Напередодні легендарні баскетболісти НБА Леброн Джеймс, Ентоні Девіс (обидва - Лос-Анджелес Лейкерс), Стефен Каррі, Дреймонд Грін (обидва - Голден Стейт Ворріорз), Кевін Дюрент (Фінікс Санс) і Джейсоном Тейтумом (Бостон Селтікс) дали принципову згоду на участь в баскетбольному турнірі Олімпійських ігор-2024, що відбудуться в Парижі.
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