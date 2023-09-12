Головне
Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 6036
Молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025
Сьогодні 21:24 236
Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:59 2454
Ювентус цікавиться лідером Шахтаря
Сьогодні 18:25 448
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
Сьогодні 17:50 261
Олександрія підписала вінгера Васку да Гама
Сьогодні 15:24 298
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 12:04 2774
Підтримаємо збірну України в Мілані!
Сьогодні 11:23 791
Збірна України назвала заявку на матч з Італією
Сьогодні 11:10 1189
Стало відомо, де відбудеться матч збірної України з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 1080
Прямі трансляції

Фенербахче планує підписати одного з найкращих гравців чемпіонату світу

Сьогодні 22:26 100 0
Фенербахче планує підписати одного з найкращих гравців чемпіонату світу

Джерело - basket.com.ua.

Латвійський розігруючий Артурс Жагарс потрапив до сфери інтересів турецького Фенербахче.

Про це повідомляє головний редактор Eurohoops Аріс Баркас.

Плеймейкер і гранд Євроліги домовились про довготривалий контракт, але наступний сезон Жагарс проведе в оренді за литовський Вулвз.

Захисник чудово показав себе на ЧС-2023: 12,4 очка + 7,4 передачі. Встановив рекорд турніру за асистами в одній грі і потрапив у другу символічну збірну.

Нагадаємо збірна Німеччини виграла чемпіонат світу-2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро 3919
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 14282
Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН 6036
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3616
Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3741
Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна 4454
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305225
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40215
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27454
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33758 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11366 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41160 1