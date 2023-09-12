Фенербахче планує підписати одного з найкращих гравців чемпіонату світу

Латвійський розігруючий Артурс Жагарс потрапив до сфери інтересів турецького Фенербахче.

Про це повідомляє головний редактор Eurohoops Аріс Баркас.

Плеймейкер і гранд Євроліги домовились про довготривалий контракт, але наступний сезон Жагарс проведе в оренді за литовський Вулвз.

Захисник чудово показав себе на ЧС-2023: 12,4 очка + 7,4 передачі. Встановив рекорд турніру за асистами в одній грі і потрапив у другу символічну збірну.

Нагадаємо збірна Німеччини виграла чемпіонат світу-2023.