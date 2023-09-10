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Визначено найкращого гравця чемпіонату світу

Найкращим став Денніс Шредер
Сьогодні 20:09 389 0
Визначено найкращого гравця чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

За підсумками чемпіонату світу з баскетболу було визначено найкращого гравця турніру (MVP), яким став баскетболіст збірної Німеччини Денніс Шредер.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Гравець був найрезультативнішим у фіналі, набравши 28 очок. Нагороду Шредеру вручив відомий у минулому баскетболіст Кармело Ентоні.

У середньому на турнірі Шредер набрав 19,1 очка, робив 2 підбирання та 6 результативних передач.

Нагадаємо збірна Німеччини у фіналі ЧС-2023 обіграла Сербію.

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