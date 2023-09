Визначено найкращого гравця чемпіонату світу

За підсумками чемпіонату світу з баскетболу було визначено найкращого гравця турніру (MVP), яким став баскетболіст збірної Німеччини Денніс Шредер.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Гравець був найрезультативнішим у фіналі, набравши 28 очок. Нагороду Шредеру вручив відомий у минулому баскетболіст Кармело Ентоні.

У середньому на турнірі Шредер набрав 19,1 очка, робив 2 підбирання та 6 результативних передач.

Нагадаємо збірна Німеччини у фіналі ЧС-2023 обіграла Сербію.

A true leader on the floor.



Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. ⭐️🇩🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU