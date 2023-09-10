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Кравцова та Павлова прооперовано

Гравці розпочали відновлення
Сьогодні 21:55 166 0
Кравцова та Павлова прооперовано
#Сергій Павлов, #В'ячеслав Кравцов

Джерело - fbu.ua.

Гравці національної збірної України В’ячеслав Кравцов та Сергій Павлов розпочали відновлення після серйозних травм.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Капітан національної команди Кравцов, який є рекордсменом збірної за кількістю зіграних матчів та набраних очок, отримав розрив ахілового сухожилля під час заключного матчу пре-кваліфікації Олімпійських ігор проти Хорватії.

Сергій Павлов травмувався під час контрольної гри в рамках підготовки до кваліфікації. Український бігмен отримав розрив хрестоподібної зв’язки коліна у грі проти Ізраїлю.

24 серпня Кравцову було успішно зроблено операцію. Очікується, що реабілітація після неї розпочнеться за півтора місяця, а за три з половиною місяці В’ячеслав приступить до тренувань.

Павлов переніс операцію 23 серпня, за словами лікарів вона теж пройшла вдало. Перший тиждень після хірургічного втручання Сергій робив відновлювальні вправи в домашньому режимі, після чого приступив до реабілітації в клініці, де працює кожного дня по 3-4 години.

Федерація баскетболу України взяла на себе всі витрати на операції та реабілітацію гравців національної команди. Бажаємо Сергію та В’ячеславу якнайскорішого повернення на майданчик у майці збірної України.

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