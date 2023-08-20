Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов зазнав тяжкої травми у півфіналі пре-кваліфікаційного олімпійського турніру проти Хорватії (70:85).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За 8:24 до кінця четвертої чверті Кравцов невдало приземлився на ногу і зумів залишити майданчик лише за допомогою партнерів.

На момент отримання травми Кравцов був найрезультативнішим в складі збірної України в цьому матчі з 15 очками.

Попереднє обстеження одразу після гри показало, що у В’ячеслава Кравцова розрив ахілового сухожилля. Найближчими днями Кравцов пройде більш глибоке обстеження і у випадку необхідності - операцію.

Федерація баскетболу України як і у випадку травми Сергія Павлова, всі витрати на операцію та відновлення Вячеслава Кравцова візьме на себе.

Нагадаємо, багаторічний капітан національної збірної в цьому матчі покращив своє рекордне досягнення за кількістю проведених матчів за збірну (82 матчі) та встановив рекорд за кількістю набраних очок (603), обійшовши Сергія Ліщука.