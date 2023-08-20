Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Вчора 14:27 1118
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:39 14453
Костевич стає срібною призеркою чемпіонату світу
Сьогодні 13:25 195
Мессі став найтитулованішим футболістом в історії
Сьогодні 11:54 306
Собчук виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:38 481
О’Меллі нокаутував Стерлінга та став чемпіоном UFC: результати боїв турніру UFC 292
Сьогодні 09:09 301
Шахтар зіграє з Кривбасом, Динамо - з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ на 20 серпня
Сьогодні 08:55 716
Марина Мороз достроково програла Сілві на турнірі UFC 292
Сьогодні 08:24 320
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня
Сьогодні 08:09 882
Реал з Луніним переміг Альмерію, Осасуна поступилася Атлетіку: результати 2 туру Ла-Ліги
Сьогодні 06:19 1394
Прямі трансляції

Кравцову діагностували розрив ахілового сухожилля

Сьогодні 12:39 709 0
Кравцову діагностували розрив ахілового сухожилля
#В'ячеслав Кравцов

Джерело - basket.com.ua.

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов зазнав тяжкої травми у півфіналі пре-кваліфікаційного олімпійського турніру проти Хорватії (70:85).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За 8:24 до кінця четвертої чверті Кравцов невдало приземлився на ногу і зумів залишити майданчик лише за допомогою партнерів.

На момент отримання травми Кравцов був найрезультативнішим в складі збірної України в цьому матчі з 15 очками.

Попереднє обстеження одразу після гри показало, що у В’ячеслава Кравцова розрив ахілового сухожилля. Найближчими днями Кравцов пройде більш глибоке обстеження і у випадку необхідності - операцію.

Федерація баскетболу України як і у випадку травми Сергія Павлова, всі витрати на операцію та відновлення Вячеслава Кравцова візьме на себе.

Нагадаємо, багаторічний капітан національної збірної в цьому матчі покращив своє рекордне досягнення за кількістю проведених матчів за збірну (82 матчі) та встановив рекорд за кількістю набраних очок (603), обійшовши Сергія Ліщука.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 42265
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15302
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 7385
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 12828
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла 6925
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 14453
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12240
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17947 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23007
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39395 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77841
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90356 4