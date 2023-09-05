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Збірна США без проблем переграла Італію у чвертьфіналі ЧС-2023

Американці стали другими півфіналістами ЧС-2023
Сьогодні 17:40 306 0
Збірна США без проблем переграла Італію у чвертьфіналі ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу ЧС-2023 збірна США переграла Італію.

Американці здобули перемогу з рахунком 100:63. Найрезультативнішим гравцем матчу став Мікал Бріджес, на рахунку якого 24 очки, 7 підбирань і 1 асист.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

У півфіналі збірна США зустрінеться з переможцем пари Німеччина - Латвія. Раніше до півфіналу турнірні вийшла збірна Сербії, яка перемогла Литву.

Чемпіонат світу

1/4 фіналу, 5 вересня

Італія - США 63:100 (14:24, 10:22, 20:37, 19:17)

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