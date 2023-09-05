Литва поступилася Сербії у чвертьфіналі ЧС-2023

Збірна Сербії стала першим півфіналістом ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/4 фіналу ЧС-2023 Сербія переграла Литву та вийшла у півфінал.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став гравець НБА Богдан Богданович, який записав у свій актив 21 очко. У складі збірної Литви відзначився Тадас Седекерскіс – 14 очок та 9 підбирань.

У півфіналі Сербія зустрінеться з переможцем пари Канада – Словенія.

Чемпіонат світу

1/4 фіналу, 05 вересня

Литва – Сербія 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

Литва: Седеркерскіс (14+9+2), Йокубайтіс (13+9 передач), Браздейкіс (11+4+2), Валанчюнас (11+4+1), Нормантас (8+3+4), Кузьмінкас )6+2+1), Дімса (3+2+1), Мотеюнас (2+1), Каріняускас (2 передачі), Мальдунас (1 підбирання), Сірвудіс (0)

Сербія: Богданович (21+4+3), Петрусев (17+6+2), Йович (11+1+5), Гудурич (9+3+6), Мілутінов (9+5+2), Аврамович (8+2 передачі), Йович Н. (8+2+2), Давидовац (2+3+1), Ристич (1), Добрич (5 підбирань+1 передача)

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