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Валанчюнас встановив рекорд збірної Литви на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:08 204 0
Валанчюнас встановив рекорд збірної Литви на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної Литви Йонас Валанчюнас став рекордсменом національної команди за набраними очками на чемпіонатах світу.

Валанчюнас у чвертьфінальному матчі з Сербією (68:87) набрав 11 очок і довів загальну кількість балів на ЧС до 273.

Центровий обійшов форварда Лінаса Клейзу (267 очок), який завершив кар’єру і не зможе покращити свій показник.

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