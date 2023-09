Валанчюнас встановив рекорд збірної Литви на чемпіонаті світу

Центровий збірної Литви Йонас Валанчюнас став рекордсменом національної команди за набраними очками на чемпіонатах світу.

Валанчюнас у чвертьфінальному матчі з Сербією (68:87) набрав 11 очок і довів загальну кількість балів на ЧС до 273.

Центровий обійшов форварда Лінаса Клейзу (267 очок), який завершив кар’єру і не зможе покращити свій показник.

Jonas Valanciunas has now scored 273 points in the FIBA World Cup, surpassing Linas Kleiza (267) and becoming the top scorer for Lithuania in the competition's history.



📊 Opta