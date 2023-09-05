Валанчюнас встановив рекорд збірної Литви на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної Литви Йонас Валанчюнас став рекордсменом національної команди за набраними очками на чемпіонатах світу.

Валанчюнас у чвертьфінальному матчі з Сербією (68:87) набрав 11 очок і довів загальну кількість балів на ЧС до 273.

Центровий обійшов форварда Лінаса Клейзу (267 очок), який завершив кар’єру і не зможе покращити свій показник.