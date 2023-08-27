Фернандес підкорив вражаючий рекорд на чемпіонаті світу

Форвард збірної Іспанії Руді Фернандес взяв участь в матчі 1-го туру чемпіонату світу-2023 з Кот-д’Івуаром (94:64) та встановив рекорд.

Про це повідомляє basketnews.com.

Таким чином, 38-річний Фернандес вийшов на паркет в грі п’ятого у кар’єрі ЧС. Раніше Руді виступав на чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014 та 2019 років. Фернандес повторив рекорд, який належить колишньому гравцю збірної Пуерто-Рико Джерому Мінсі (1986, 1990, 1994, 1998, 2002). Фернандес набрав 5 очок, 4 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення за 15 хвилин в матчі з Кот-д’Івуаром.

Фернандес дебютував за збірну Іспанії на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. Форвард планує зіграти на своїй шостій Олімпіаді в Парижі в 2024-му, що дозволить йому встановити одноосібний рекорд за кількістю виступів на різних Іграх.