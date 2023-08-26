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Чемпіонат світу з баскетболу-2023: Сербія знищила Китай, Бразилія розгромила Іран

Сьогодні 19:12 224 0
Чемпіонат світу з баскетболу-2023: Сербія знищила Китай, Бразилія розгромила Іран

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, відбулися заключні матчі першого туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу. 

Збірна США стартувала з перемоги над Новою Зеландією - 99:72. Чинний чемпіон світу - Іспанія - обіграла Кот-д'Івуар - 94:64.

Словенія набрала 100 очок у поєдинку з Венесуелою. На рахунку зіркового Луки Дончича 37 очок, 7 підбирань та 6 передач.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
26 серпня, 1 тур
  • Група B

Південний Судан - Пуерто-Ріко - 96:101 ВІД (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)

Сербія - Китай - 105:63 (25:14, 30:20, 22:13, 28:16)

  • Група C

Йорданія - Греція - 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)

США - Нова Зеландія - 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14)

  • Група F

Кабо-Верде - Грузія - 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)

Словенія - Венесуела - 100:85 (31:33, 25:18, 22:12, 22:22)

  • Група G

Іран - Бразилія - ​​59:100 (12:33, 13:24, 21:25, 13:18)

Іспанія - Кот-д'Івуар - 94:64 (24:17, 29:17, 20:13, 21:17)

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