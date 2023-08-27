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Лідер збірної Бразилії отримав кошмарну травму і достроково завершив виступ на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:11 229 0
Лідер збірної Бразилії отримав кошмарну травму і достроково завершив виступ на чемпіонаті світу

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий збірної Бразилії Рауль Нето отримав розрив зв’язки надколінка в правому коліні в матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з Іраном (100:59).

Про це повідомляє marca.

Нето травмувався у третій чверті під час лей-апу у швидкому відриві. Гравець пройшов медичне обстеження, яке підтвердило побоювання лікарів. Нето пропустить решту матчів чемпіонату світу. Точні сроки відновлення стануть відомі пізніше.

В міжсезоння Нето покинув НБА і підписав контракт із клубом Євроліги Фенербахче, який розглядав його як заміну Ніку Калатесу в стартовому складі.

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