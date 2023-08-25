Каррі: Зіграю ще як мінімум три сезони у НБА

Джерело - sport.ua.
Лідер Голден Стейт Стефен Каррі планує зіграти в НБА, як мінімум три сезони.
Про це розповів сам баскетболіст.
"Ніколи не уявляв себе 40-річним гравцем, який намагається триматися до останнього. Але хто знає, як моє тіло почуватиметься. У мене залишилося три роки за контрактом. Тож проведу ще як мінімум три сезони, а далі подивимося.
Кидати гольф поки не збираюся", – сказав Каррі.
Нагадаємо, Каррі першим в історії набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф.
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