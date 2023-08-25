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Каррі: Зіграю ще як мінімум три сезони у НБА

Стефен Каррі прокоментував своє майбутнє в НБА
Сьогодні 12:40 165 0
Каррі: Зіграю ще як мінімум три сезони у НБА
Фото - Getty Images
#Голден Стейт, #Стефен Каррі

Джерело - sport.ua.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі планує зіграти в НБА, як мінімум три сезони.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Ніколи не уявляв себе 40-річним гравцем, який намагається триматися до останнього. Але хто знає, як моє тіло почуватиметься. У мене залишилося три роки за контрактом. Тож проведу ще як мінімум три сезони, а далі подивимося.

Кидати гольф поки не збираюся", – сказав Каррі.

Нагадаємо, Каррі першим в історії набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф.

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