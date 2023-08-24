Михайлюк хоче перейти у Маямі

Святослав Михайлюк хоче продовжити кар'єру в НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк досі не визначився, де продовжить кар’єру.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Михайлюк сподівається потрапити у Маямі. Цей перехід залежатиме великою мірою від переходу Деміана Лілларда в Гіт з Портленда. Якщо Маямі зможе вмовити Блейзерс, тоді клубу знадобиться кілька гравців, які зможуть зіграти суттєву роль у грі, але за невеликі гроші. Також Гіт знадобиться шутер, бо Макс Струс перейшов у Клівленд.

Михайлюк не зможе отримати двосторонній контракт в НБА. Була інформація, що він отримав пропозицію від Бостона, але вона його не зацікавила через обмежений контракт та ігровий час.

Раніше Михайлюк вів переговори із Панатінаїкосом.