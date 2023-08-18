Україна програла Хорватії в олімпійській кваліфікації

Збірна України не змогла вийти у фінал

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Хорватії у півфінальному матчі у рамках олімпійської попередньої кваліфікації.

Матч завершився з рахунком 70:85.

Найрезультативнішим в складі збірної України став Олександр Ковляр, який до свого активу записав 20 очок та 8 передач. У В'ячеслава Кравцова 15 очок і 100% результативність (7/7 з гри, 1/1 штрафний).

Україна завершила боротьбу за путівку на Олімпіаду-2024, зупинившись за крок до фіналу турніру в Стамбулі. Наступні матчі наша чоловіча збірна зіграє у лютому 2025 року у відборі на Євробаскет-2025.

Пре-кваліфікація Олімпійських ігор

1/2 фіналу, 18 серпня

Хорватія — Україна 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Україна: Ковляр 20 + 4 підбирання + 8 передач – 4 втрати, Бобров 7 + 4 підбирання, Крутоус 2, Войналович 3, Пустовий 10 – старт; Кравцов 15, Зотов 8 + 4 підбирання, Мішула 5, Чумаков 0, Тиртишник 0