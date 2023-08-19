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Михайлюк просив Панатинаїкос про незвичний пункт у контракті

Стали відомі деталі, через які переговори Михайлюка та Панатинаїкоса зайшли в глухий кут
Сьогодні 14:25 325 0
Михайлюк просив Панатинаїкос про незвичний пункт у контракті
#Святослав Михайлюк

Джерело - sport.ua.

Переговори між грецьким Панатинаїкосом та Святославом Михайлюком зайшли в глухий кут через незвичну вимогу баскетболіста, який вимагав прописати в контракті опцію, за якої він зможе повернутися в НБА в будь-який момент сезону.

Про це повідомляє журналіст Гіоргос Сірігос.

Пао вже кілька тижнів тому погодився на умови Михайлюка із зарплати: 5 мільйонів євро за два сезони.

Однак Михайлюк вимагає, щоб у його контракті було прописано пункт про повернення до НБА без обмежень за часом активації цього пункту.

Грецький клуб зробив зустрічну пропозицію гравцю: можливість повернутися в НБА буде в обмежені терміни наступного літа, проте це українця не влаштувало.

Михайлюк вів переговори і з іншими європейськими командами з аналогічною вимогою - мати право піти будь-коли, навіть посеред сезону, - проте вони всі відповіли відмовою, заявивши, що "навіть не обговорюватимуть подібне".

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