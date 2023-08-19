Бродський: Я вам розповім про склад збірної, це ганьба і дезертирство

Джерело - Чемпіон.
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський вкрай незадоволений виступом національної команди у пре-кваліфікації Олімпійських ігор в Стамбулі.
Про це заявив сам функціонер.
"Не можу не подякувати хлопцям, які билися за Україну на турнірі у Стамбулі. Ви - наша гордість. На жаль, не змогли пройти збірні Туреччини та Хорватії. Вони були в повних складах зі своїми найкращими гравцями.
Наша збірна чесно билася, але про наш склад окремо у понеділок. Сказати, що мені соромно - мало, це ганьба і дезертирство у воєнний час, коли їхні ровесники вмирають на фронтах за свободу нашої Батьківщини. Є об'єктивно травмовані, але є й інші випадки. Все у понеділок", - заявив Бродський.
Збірна України дійшла до півфіналу пре-кваліфікаційного олімпійського турніру, де поступилась Хорватії (70:85).
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