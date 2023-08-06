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Власник Панатінаїкоса дав чіткий наказ по діям клубу щодо Михайлюка

Сьогодні 09:10 332 0
Власник Панатінаїкоса дав чіткий наказ по діям клубу щодо Михайлюка
#Святослав Михайлюк

Джерело - basket.com.ua.

Власник Панатінаїкоса Дімітріс Яннакопулос опублікував скрін переписки з директором клубу Дімітрісом Контосом, на якому наказує йому якнайшидше закрити трансфер українського атакувального захисника Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє sportime.gr.

Крім того, власник в притаманному собі епатажному стилі опублікував відео, де він розмовляє зі своїм котом про Михайлюка.

“Моя любов, мій милий, розкажи, що буде з Михайлюком, розкажи, що станеться! Вся Греція чекає! Ми закриємо його трансфер?”, - говорить Яннакопулос на відео.

Михайлюк вибирає між пропозиціями Панатінаїкоса та клубу НБА Бостон Селтікс. Панатінаїкос готовий дати Святославу більшу зарплату і важливу роль в команді, в той час як Бостон не збирається підписувати українця на контракт вище мінімального і не гарантує стабільний ігровий час.

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