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Хорватія - Україна 85:70: огляд матчу

Збірна України не змогла вийти у фінал
Сьогодні 10:10 180 0
Хорватія - Україна 85:70: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Хорватії у півфінальному матчі у рамках олімпійської попередньої кваліфікації.

Україна завершила боротьбу за путівку на Олімпіаду-2024, зупинившись за крок до фіналу турніру в Стамбулі. Наступні матчі наша чоловіча збірна зіграє у лютому 2025 року у відборі на Євробаскет-2025.

Пре-кваліфікація Олімпійських ігор

1/2 фіналу, 18 серпня

Хорватія - Україна 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Україна: Ковляр 20 + 4 підбирання + 8 передач – 4 втрати, Бобров 7 + 4 підбирання, Крутоус 2, Войналович 3, Пустовий 10 – старт; Кравцов 15, Зотов 8 + 4 підбирання, Мішула 5, Чумаков 0, Тиртишник 0

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