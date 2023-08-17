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Запоріжжя підписало Унгуряна

Захисник Владислав Унгурян у прийдешньому сезоні Суперліги гратиме у БК Запоріжжя.
Сьогодні 16:28 148 0
Запоріжжя підписало Унгуряна
#БК Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя оголосило про підписання захисника Владислава Унгуряна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні у складі БІПА-Одеса Владислав став бронзовим призером української Суперліги. 28-річний захисник відіграв 32 матчі Суперліги. Проводив 25 хвилин 20 секунд у середньому на паркеті і приносив команді 9,8 очка, 3,8 передачі та 3,0 підбирання в середньому за гру.

Нагадаємо, в наступному сезоні БК Запоріжжя тренуватиме Валерій Плеханов. Команда вже оголосила про підписання форварда Дмитра Липовцева та захисників Олександра Сизова і Андрія Хохоника.

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