Запоріжжя підписало Унгуряна

Захисник Владислав Унгурян у прийдешньому сезоні Суперліги гратиме у БК Запоріжжя.

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя оголосило про підписання захисника Владислава Унгуряна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні у складі БІПА-Одеса Владислав став бронзовим призером української Суперліги. 28-річний захисник відіграв 32 матчі Суперліги. Проводив 25 хвилин 20 секунд у середньому на паркеті і приносив команді 9,8 очка, 3,8 передачі та 3,0 підбирання в середньому за гру.

Нагадаємо, в наступному сезоні БК Запоріжжя тренуватиме Валерій Плеханов. Команда вже оголосила про підписання форварда Дмитра Липовцева та захисників Олександра Сизова і Андрія Хохоника.