Екскапітан та лідер команди знову буде грати в Запоріжжі

Першим підписанням БК Запоріжжя на новий сезон Суперліги 2023/24 став Олександр Сізов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Першим і дуже важливим рішенням клубу стало повернення до колективу Олександра Сізова. У найуспішнішому в історії БК Запоріжжя срібному сезоні 2020/21 капітан та лідер команди провів 50 матчів, у яких в середньому набирав 9,3 очка, 3,4 підбирання за 28 хвилин ігрового часу.

Олександр Сізов до приїзду в Запоріжжя три сезони своєї баскетбольної кар’єри захищав кольори БК Дніпро, з яким окрім чемпіонства, здобув срібні нагороди сезону та двічі поспіль ставав володарем Кубка України. До цього Олександр Сізов грав у таких клубах української Суперліги як БК Хімік, МБК Миколаїв та БК Черкаські Мавпи. Протягом своєї кар’єри долучався до лав молодіжної та національної збірної України з баскетболу та з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, що БК Запоріжжя очолив Валерій Плеханов.