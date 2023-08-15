Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 1094
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 115
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 280
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 1646 1
Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України
Сьогодні 09:11 227
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 431
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 1082
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 820
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 707
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
Вчора 21:14 416
Прямі трансляції

Сізов повернувся до БК Запоріжжя

Екскапітан та лідер команди знову буде грати в Запоріжжі
Сьогодні 12:40 145 0
Сізов повернувся до БК Запоріжжя
#БК Запоріжжя, #Олександр Сізов

Джерело - fbu.ua.

Першим підписанням БК Запоріжжя на новий сезон Суперліги 2023/24 став Олександр Сізов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Першим і дуже важливим рішенням клубу стало повернення до колективу Олександра Сізова. У найуспішнішому в історії БК Запоріжжя срібному сезоні 2020/21 капітан та лідер команди провів 50 матчів, у яких в середньому набирав 9,3 очка, 3,4 підбирання за 28 хвилин ігрового часу.

Олександр Сізов до приїзду в Запоріжжя три сезони своєї баскетбольної кар’єри захищав кольори БК Дніпро, з яким окрім чемпіонства, здобув срібні нагороди сезону та двічі поспіль ставав володарем Кубка України. До цього Олександр Сізов грав у таких клубах української Суперліги як БК Хімік, МБК Миколаїв та БК Черкаські Мавпи. Протягом своєї кар’єри долучався до лав молодіжної та національної збірної України з баскетболу та з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, що БК Запоріжжя очолив Валерій Плеханов.

Коментарі ()
Популярне зараз
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 7406
У Динамо визначились з ціною на Бражка У Динамо визначились з ціною на Бражка 1796
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 7790
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 6953
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 36103
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 7905
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39646
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15620
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3228
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87218 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32174 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116857