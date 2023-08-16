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Туреччина — Україна 85:72: огляд матчу пре-кваліфікації Олімпіади-2024

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Туреччина — Україна 85:72: огляд матчу пре-кваліфікації Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Туреччині з рахунком 72:85 в матчі третього туру групового етапу пре-олімпійської кваліфікації

Олімпійські ігри, Пре-кваліфікація
Група С
Стамбул, Туреччина. Sinan Erdem Arena
15 серпня

Туреччина — Україна 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

Україна: Ковляр 9 + 5 підбирань + 5 передач – 5 втрат, Крутоус 7 + 6 передач, Войналович 9, Бобров 9 + 6 підбирань, Кравцов 10 + 6 підбирань – старт; Мішула 14, Зотов 8, Пустовий 6, Чумаков 0

Раніше Україна обіграла Болгарію.

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