Збірна України в овертаймі дотисла Болгарію в пре-кваліфікації Олімпіади-2024

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Олександр Ковляр

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла в овертаймі Болгарію в пре-кваліфікації Олімпіади-2024.

Матч завершився з рахунком 80:71.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Олександр Ковляр, на рахунку якого 25 очок, 4 підбирання і 7 асистів.

Пре-кваліфікація Олімпійських Ігор

1 тур, 12 серпня

Група В

Україна - Болгарія 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3 ОТ)

Збірна України: Крутоус 11, Кравцов 8, Войналович 7 + 6 підбирань, Петров 5 + 10 підбирань + 6 передач, Ковляр 25 + 7 передач – старт; Пустовий 11 + 7 підбирань, Бобров 9 + 11 підбирань, Мішула 4, Зотов 0

Нагадаємо, Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!