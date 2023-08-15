Збірна України поступилась Туреччині у пре-кваліфікації Олімпіади-2024

Команда Віталія Степановського не змогла вирвати перше місце у групі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Туреччині з рахунком 72:85 в матчі третього туру групового етапу пре-олімпійської кваліфікації

Найрезультативнішим в складі збірної України став Олександр Мішула з 14 очками.

Таким чином, національна чоловіча збірна посіла друге місце у своїй групі та зіграє з переможцем групи D, де після двох турів лідирує Хорватія. Суперник України визначиться завтра, 16 серпня, а півфінальний матч пре-олімпійського відбору пройде в п’ятницю, 18 серпня.

Олімпійські ігри, Пре-кваліфікація

Група С

Стамбул, Туреччина. Sinan Erdem Arena

15 серпня

Туреччина — Україна 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

Україна: Ковляр 9 + 5 підбирань + 5 передач – 5 втрат, Крутоус 7 + 6 передач, Войналович 9, Бобров 9 + 6 підбирань, Кравцов 10 + 6 підбирань – старт; Мішула 14, Зотов 8, Пустовий 6, Чумаков 0

Раніше Україна обіграла Болгарію.