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Бігмен збірної України не зіграє з Туреччиною

Матч відбудеться 15 серпня
Сьогодні 11:43 233 0
Бігмен збірної України не зіграє з Туреччиною

Джерело - ФБУ.

Бігмен збірної України В’ячеслав Петров не зіграє в третьому матчі пре-кваліфікації Олімпіади проти Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Напередодні гри національна команда провела тренування, в якому взяли участь 10 гравців. Не тренувався і пропустить матч проти турків бігмен В’ячеслав Петров, який отримав травму гомілкостопу у першій грі турніру проти команди Болгарії.

Петров отримав травму наприкінці основного часу матчу проти Болгарії (80:71), в якому за 30 хвилин на майданчику набрав 5 очок, зібрав 10 підбирань та віддав 6 передач.

Нагадаємо, наприкінці збору в Ризі збірна України втратила ще одного гравця передньої лінії Сергія Павлова, який отримав травму коліна.

Відзначимо, що матч Україна - Туреччина відбудеться 15 серпня. Початок о 20:00.

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