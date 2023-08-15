Бігмен збірної України не зіграє з Туреччиною

Матч відбудеться 15 серпня

Джерело - ФБУ.

Бігмен збірної України В’ячеслав Петров не зіграє в третьому матчі пре-кваліфікації Олімпіади проти Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Напередодні гри національна команда провела тренування, в якому взяли участь 10 гравців. Не тренувався і пропустить матч проти турків бігмен В’ячеслав Петров, який отримав травму гомілкостопу у першій грі турніру проти команди Болгарії.

Петров отримав травму наприкінці основного часу матчу проти Болгарії (80:71), в якому за 30 хвилин на майданчику набрав 5 очок, зібрав 10 підбирань та віддав 6 передач.

Нагадаємо, наприкінці збору в Ризі збірна України втратила ще одного гравця передньої лінії Сергія Павлова, який отримав травму коліна.

Відзначимо, що матч Україна - Туреччина відбудеться 15 серпня. Початок о 20:00.