Збірна України перемогла Ісландію у пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Ісландією у рамках олімпійської попередньої кваліфікації.

Матч завершився з рахунком 82:69. Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Ковляр, який зібрав дабл-дабл з 23 очок та 10 асистів. Понад 10 очок набрали Андрій Войналович (18 очок+7 підбирань) та Артем Пустовий (13 зароблених балів+4 підбирання). Близьким до дабл-даблу був В'ячеслав Кравцов, на рахунку якого 8 очок та 9 підбирань.

Нагадаємо, що у першому матчі українська збірна в овертаймі обіграла Болгарію (80:71). Збірна України йде на другому місці у турнірній таблиці.

Пре-кваліфікація на Олімпіаду-2024

Другий тур

13 серпня

Ісландія - Україна 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)