Адетокумбо проходить у США медичні тести, щоб зіграти на ЧС

Остаточне рішення може бути прийнято вже в п'ятницю

Джерело - Basket News.

Форвард збірної Греції та Мілвокі Янніс Адетокумбо вилетів до США, щоб дізнатися, чи може він взяти участь у чемпіонату світу.

Про це повідомляє BasketNews.

Він не взяв участі в жодному тренуванні та жодному товариському матчі збірної.

Янніс наразі перебуває в США, де проходить останні медичні тести, щоб дізнатися, наскільки його коліно відновилося. Після цього буде прийнято остаточне рішення щодо того, чи зможе він приєднатися до збірної Греції.

Остаточне рішення може бути прийнято вже в п'ятницю. Чемпіонат світу відбудеться з 25 серпня до 10 вересня.

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