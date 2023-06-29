Янніс ризикує пропустити чемпіонат світу-2023

У гравця травма ноги

Головна зірка Мілвокі та збірної Греції Янніс Адетокумбо ризикує пропустити чемпіонат світу-2023.

Про це повідомляє BasketNews з посиланням на грецьке видання SDNA.

Грек отримав травму ноги, яка може завадити йому виступити на ЧС-2023.

Повідомляється, що Янніс хоче представити свою країну на турнірі, проте остаточне рішення прийме Мілвокі.

Якщо Адетокумбо не буде на 100% здоровий, медичний штаб "оленів" не дасть "зелене світло", внаслідок чого 28-річний бігмен буде змушений пропустити чемпіонат світу.

Згідно з інформацією SDNA, на даний момент шанси Янніса поїхати на турнір складають менше 50%.

На груповому етапі ЧС-2023 Греція зіграє з США, Йорданією та Новою Зеландією. Перша гра відбудеться 26 серпня.

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