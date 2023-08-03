Михайлюк отримав пропозицію від Бостона

Панатінаїкос офіційної пропозиції українцеві так і не зробив

Джерело - SDNA.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк кілька днів тому отримав пропозицію від Бостона.

Про це повідомляє SDNA.

Якщо він прийме пропозицію Селтікс, то отримає близько 1 млн доларів чистого прибутку.

При цьому Панатінаїкос офіційної пропозиції українцеві так і не зробив, але грецький клуб вступав у переговори через агента та дав зрозуміти, що Михайлюк може розраховувати на хорошу зарплату.

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