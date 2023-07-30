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Михайлюк близький до переходу в Панатінаїкос

Журналіст розповів про новий клуб Михайлюка
Сьогодні 09:28 228 0
Михайлюк близький до переходу в Панатінаїкос
#Панатінаїкос, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Святослав Михайлюк близький до продовження кар'єри в Європі.

Про це повідомляє журналіст Шотіріс Ветакіс.

Українець може підписати контракт з Панатінаїкосом.

Повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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