Михайлюк близький до переходу в Панатінаїкос

Журналіст розповів про новий клуб Михайлюка

Джерело - Чемпіон.

Святослав Михайлюк близький до продовження кар'єри в Європі.

Про це повідомляє журналіст Шотіріс Ветакіс.

Українець може підписати контракт з Панатінаїкосом.

Έτοιμη να σκάσει η 💣 για τον #paobc

Θέμα χρόνου, για την ακρίβεια θέμα ωρών, ο Sviatoslav Mykhailiuk να συμπληρώσει το σπουδαίο παζλ του νέου Παναθηναϊκού.

Almost done, ήταν το μνμ… pic.twitter.com/qIjbFeKNVy — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) July 29, 2023

Повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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