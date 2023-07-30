Михайлюк близький до переходу в Панатінаїкос

Джерело - Чемпіон.
Святослав Михайлюк близький до продовження кар'єри в Європі.
Про це повідомляє журналіст Шотіріс Ветакіс.
Українець може підписати контракт з Панатінаїкосом.
Έτοιμη να σκάσει η 💣 για τον #paobc— Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) July 29, 2023
Θέμα χρόνου, για την ακρίβεια θέμα ωρών, ο Sviatoslav Mykhailiuk να συμπληρώσει το σπουδαίο παζλ του νέου Παναθηναϊκού.
Almost done, ήταν το μνμ… pic.twitter.com/qIjbFeKNVy
Повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.
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