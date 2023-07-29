Олімпіакос відмовиться від підписання Михайлюка

Олімпіакос більше не розглядає Михайлюка як пріоритетну ціль

Український баскетболіст Святослав Михайлюк більше не є першою опцією Олімпіакоса як літнє підписання.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.

Греки вже почали перемовини з плеймейкером Кендріком Нанном, який зараз перебуває у статусі вільного агента. 27-річному американцю зробили пропозицію щодо переходу.

Нанн грає в НБА з 2019 року, виступав за Маямі, Лейкерс та Вашингтон. Минулого сезону у складі Візардс набирав у середньому 7,5 очка, 1,7 підбирання та 1,8 передачі.

Раніше Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка.