Санон продовжив контракт з Прометеєм

Гравець підписав новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Прометея Іссуф Санон залишиться в команді.

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Санон продовжив угоду з клубом, до якого приєднався перед стартом сезону-2022/23.

Баскетболіст провів 21 матч за Прометей в Єврокубку, в середньому набираючи 8,0 очка, 2,2 підбирання та 2,0 передачі за 18,2 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що Вашингтон обрав Санона на драфті-2018 під 44-м номером. У його активі виступ за Візардс у Літній лізі НБА.

Раніше Прометей підписав контракт з гравцем НБА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!