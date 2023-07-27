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Санон продовжив контракт з Прометеєм

Гравець підписав новий контракт
Сьогодні 09:59 181 0
Санон продовжив контракт з Прометеєм
#БК Прометей, #Іссуф Санон

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Прометея Іссуф Санон залишиться в команді.

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Санон продовжив угоду з клубом, до якого приєднався перед стартом сезону-2022/23.

Баскетболіст провів 21 матч за Прометей в Єврокубку, в середньому набираючи 8,0 очка, 2,2 підбирання та 2,0 передачі за 18,2 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що Вашингтон обрав Санона на драфті-2018 під 44-м номером. У його активі виступ за Візардс у Літній лізі НБА. 

Раніше Прометей підписав контракт з гравцем НБА.

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