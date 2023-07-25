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Даллас рекомендував Дончичу схуднути

Порада йшла від «ключових фігур» у клубі.
Сьогодні 11:25 191 0
Даллас рекомендував Дончичу схуднути
Фото - gettyimages
#Даллас, #Лука Дончич

Джерело - theathletic.com.

Представники Далласа рекомендували лідеру команди Луці Дончичу знизити його вагу.

Про це повідомляє The Athletic.

Хто саме розмовляв із гравцем, не уточнюється, але йдеться, що це "ключові фігури" у клубі.

Наприкінці серпня Дончич зіграє за збірну Словенії на чемпіонаті світу з баскетболу.

Після виступу на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році Дончич прибув до тренувального табору Далласа з вагою 118 кг. Його найкраща ігрова вага – 104 кг.

Раніше Дончича оштрафували на 35 тисяч доларів за жест у бік арбітрів.

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