Даллас рекомендував Дончичу схуднути

Порада йшла від «ключових фігур» у клубі.

Представники Далласа рекомендували лідеру команди Луці Дончичу знизити його вагу.

Про це повідомляє The Athletic.

Хто саме розмовляв із гравцем, не уточнюється, але йдеться, що це "ключові фігури" у клубі.

Наприкінці серпня Дончич зіграє за збірну Словенії на чемпіонаті світу з баскетболу.

Після виступу на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році Дончич прибув до тренувального табору Далласа з вагою 118 кг. Його найкраща ігрова вага – 104 кг.

Раніше Дончича оштрафували на 35 тисяч доларів за жест у бік арбітрів.