Лідера Далласа Луку Дончича оштрафували на 35 000 доларів за "недоречний і непрофесійний жест у бік арбітра".

Про це повідомляє NBA Communications.

Дончич наприкінці матчу проти Голден Стейт (125:127) показав жест, що означає, що судді куплені.

