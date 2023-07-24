Йокич пропустить чемпіонат світу-2023

Джерело - sport.ua.
Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич не зіграє за збірну Сербії на майбутньому чемпіонаті світу.
Про це повідомляє mozzartsport.
Головний тренер сербської збірної Свєтіслав Пешич після сезону-2022/2023 надав Йокичу тривалий відпочинок. Серб, як відомо, разом із Денвером зміг виграти чемпіонат НБА.
Втім, тривала відпустка не допомогла тому, щоб Нікола Йокич погодився зіграти на мундіалі. Нібито вмовити його змінити рішення намагався капітан збірної Сербії Богдан Богданович, але нічого не домігся.
Нагадаємо, Йокич визнаний MVP фінальної серії НБА.