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Будівельник підписав новий контракт із найкращим центровим Суперліги

Сьогодні 15:40 197 0
Будівельник підписав новий контракт із найкращим центровим Суперліги
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Будівельник продовжив співпрацю з чемпіоном України 2022/23 центровим Максимом Сандулом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Сандул набирав в середньому 11.3 очка, 11.0 підбирання та віддавав 2.4 передачі, і був визнаний найкращим центровим Суперліги, отримавши нагороду імені Олександра Білостінного.

До повернення до Будівельника Максим грав за Тернопіль, Запоріжжя, Київ-Баскет, БК Київ, іспанську Манресу та польський клуб Тварде Перники.

Нагадаємо український форвард увійшов до символічної п’ятірки Євробаскету U-20 у Дивізіоні Б.

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