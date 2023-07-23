Джерело - Чемпіон.
Будівельник продовжив співпрацю з чемпіоном України 2022/23 центровим Максимом Сандулом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У минулому сезоні Сандул набирав в середньому 11.3 очка, 11.0 підбирання та віддавав 2.4 передачі, і був визнаний найкращим центровим Суперліги, отримавши нагороду імені Олександра Білостінного.
До повернення до Будівельника Максим грав за Тернопіль, Запоріжжя, Київ-Баскет, БК Київ, іспанську Манресу та польський клуб Тварде Перники.
Нагадаємо український форвард увійшов до символічної п’ятірки Євробаскету U-20 у Дивізіоні Б.