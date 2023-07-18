Український форвард увійшов до символічної п’ятірки Євробаскету U-20 у Дивізіоні Б

Молодіжна збірна України з баскетболу стала третьою на Євробаскеті U-20 у Дивізіоні Б, а форвард увійшов до символічної п’ятірки.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ця перемога не дозволить Україні вийти до Дивізіону А, куди за підсумком чемпіонату цього року виходять лише дві збірні.

За підсумком Євробаскету організаторами було обрано символічну збірну чемпіонату Європи у Дивізіоні Б, куди потрапив форвард збірної України Олександр Кобзистий.

Кобзистий закінчив чемпіонат Європи з показниками 17,0 очка + 8,1 підбирання + 3,3 передачі та 18,1 бала рейтингу ефективності за 31,2 хвилини на паркеті в середньому.

У підсумку він став третім за рейтингом ефективності та увійшов до топ-10 за результативністю та підбираннями.

До символічної п’ятірки турніру в Дивізіоні Б увійшли: