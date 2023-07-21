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Портленд не хоче обмінювати Лілларда

Портленд не має наміру відпускати лідера команди
Сьогодні 09:37 181 0
Портленд не хоче обмінювати Лілларда
#Ліллард, #Портленд

Джерело - Fadeaway World.

Портленд не хоче обмінювати лідера команди Деміана Лілларда.

Про це повідомив журналіст Ентоні Чіанг.

"Хтось, хто знає, що відбувається, сказав мені, що переконаний, що Портленд не хоче обмінювати Лілларда зараз. Я подумав, що це цікаво, але я не впевнений, що вірю на 100% Схоже, що вони намагаються змусити його передумати чи затягнути процес і дочекатися, коли Деміан скаже: "Я буду в частиною цієї команди", - сказав Чіанг.

Повідомлялося, що Ліллард зацікавлений у переході до Маямі.

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