Портленд не хоче обмінювати лідера команди Деміана Лілларда.

Про це повідомив журналіст Ентоні Чіанг.

"Хтось, хто знає, що відбувається, сказав мені, що переконаний, що Портленд не хоче обмінювати Лілларда зараз. Я подумав, що це цікаво, але я не впевнений, що вірю на 100% Схоже, що вони намагаються змусити його передумати чи затягнути процес і дочекатися, коли Деміан скаже: "Я буду в частиною цієї команди", - сказав Чіанг.