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Лідер Портленда Ліллард зацікавлений у переході до Маямі

Генеральний менеджер Блейзерс Джо Кронін планує зустрітися з Ліллардом
Сьогодні 22:16 207 0
Лідер Портленда Ліллард зацікавлений у переході до Маямі
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Bleacher Report.

Лідер Портленда Деміан Ліллард зацікавлений у переході до Маямі.

Про це  повідомляє журналіст The Athletic Сем Емік.

Хіт оптимістично налаштовані на те, що Ліллард попросить обмін у це міжсезоння.

Генеральний менеджер Блейзерс Джо Кронін планує зустрітися з Ліллардом, "щоб обговорити наступні кроки процесу формування складу".

Нагадаємо, Вембаньяма хоче зіграти всі матчі у стартовому сезоні в НБА.

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