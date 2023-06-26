Лідер Портленда Ліллард зацікавлений у переході до Маямі

Джерело - Bleacher Report.
Лідер Портленда Деміан Ліллард зацікавлений у переході до Маямі.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Сем Емік.
Хіт оптимістично налаштовані на те, що Ліллард попросить обмін у це міжсезоння.
Генеральний менеджер Блейзерс Джо Кронін планує зустрітися з Ліллардом, "щоб обговорити наступні кроки процесу формування складу".
Нагадаємо, Вембаньяма хоче зіграти всі матчі у стартовому сезоні в НБА.
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