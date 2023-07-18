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Клівленд виграв Літню лігу НБА

Кавальєрс у фіналі переграли Рокетс із Г'юстона
Сьогодні 08:39 149 0
Клівленд виграв Літню лігу НБА
Фото Getty Images
#Клівленд

Джерело - Чемпіон.

Клівленд святкував перемогу над Г'юстоном у фіналі Літньої ліги Національної баскетбольної асоціації.

Клівленд здобув перемогу з рахунком 99:78.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард Клівленда Айзея Моблі. Він оформив дабл-дабл - 28 очок і 11 підбирань. Також відмінну гру показав захисник Сем Меррілл. На його рахунку 27 очок і чотири підбирання.

Літня ліга НБА. Фінал
17 липня

Клівленд - Г'юстон 99:78

Клівленд: Моблі - 28, Меррілл - 27, Бейтс - 19, Портер - 8, Траверс - 6, Вайт - 4, Хендерсон - 3, Ненс - 2, Шулер - 2, Ботвелл.

Г'юстон: Гінтон - 18, Вітмор - 14, Хаджінс - 13, Меджі - 10, Маєр - 8, Семюелс - 7, Дейс - 3, Мітчелл - 3, Леке - 2, Данн, Джонсон.

Напередодні Лень підписав новий контракт із Сакраменто.

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