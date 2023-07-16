Лень підписав новий контракт із Сакраменто

Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт із Сакраменто Кінгз.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Для центрового це буде 11-й сезон у НБА, найпрестижнішій баскетбольній лізі світу.
За даними інсайдера Шемса Чаранії, підписано однорічний контракт на 3,2 млн доларів.
Минулого сезону Олексій зіграв 26 матчів у регулярному чемпіонаті НБА (1,7 очка в середньому) та 7 матчів у плей-оф (2,7 очка).
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