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Лень підписав новий контракт із Сакраменто

Вчора 23:39 103 0
Лень підписав новий контракт із Сакраменто
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт із Сакраменто Кінгз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для центрового це буде 11-й сезон у НБА, найпрестижнішій баскетбольній лізі світу.

За даними інсайдера Шемса Чаранії, підписано однорічний контракт на 3,2 млн доларів.

Минулого сезону Олексій зіграв 26 матчів у регулярному чемпіонаті НБА (1,7 очка в середньому) та 7 матчів у плей-оф (2,7 очка).

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Допис, поширений Sacramento Kings (@sacramentokings)

Нагадаємо Даллас готовий відрахувати зі складу триразового чемпіона НБА.

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