Лень підписав новий контракт із Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт із Сакраменто Кінгз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для центрового це буде 11-й сезон у НБА, найпрестижнішій баскетбольній лізі світу.

За даними інсайдера Шемса Чаранії, підписано однорічний контракт на 3,2 млн доларів.

Минулого сезону Олексій зіграв 26 матчів у регулярному чемпіонаті НБА (1,7 очка в середньому) та 7 матчів у плей-оф (2,7 очка).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sacramento Kings (@sacramentokings)

Нагадаємо Даллас готовий відрахувати зі складу триразового чемпіона НБА.