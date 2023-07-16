Збірна України перемогла Швецію та посіла 3-те місце на Євробаскеті U-20

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України U-20 виграла матч за третє місце на чемпіонаті Європи (Дивізіон В), впевнено перемігши команду Швецію (83:61).

Найкращим в цьому матчі у складі збірної України став капітан команди центровий Богдан Бринюк, який записав до активу дабл-дабл – 10 очок + 11 підбирань (РЕ 23).

Збірна України взяла у шведів реванш за поразку в груповому раунді і завершила виступ у топ-3 Дивізіону В.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон В

Матч за 3-те місце. Скоп’є, Північна Македонія

16 липня

Україна - Швеція 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Україна: Шиманський 13, Сафонов 13, Бублик 13 + 4 підбирання, Бринюк 10 + 11 підбирань + 4 передачі, Кобзистий 10 + 7 підбирань + 5 передач – старт, Кабанов 11, Зайцев 7, Батальський 6 + 7 підбирань, Бедностін 0, Семерич 0