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Вестбрук став співвласником Лідса

Вестбрук інвестував у 49ers Enterprises, інвестиційний підрозділ San Francisco 49ers
Сьогодні 16:17 133 0
Вестбрук став співвласником Лідса
Фото: Getty Images
#Расселл Вестбрук, #Кліпперс, #Лідс

Джерело - Yahoo Sports.

Плеймейкер Кліпперс Рассел Вестбрук офіційно приєднався до інвестиційної групи, яка купує Лідс.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

Вестбрук інвестував у 49ers Enterprises, інвестиційний підрозділ San Francisco 49ers у НФЛ, який у червні придбав контрольний пакет акцій Лідса у колишнього власника Андреа Радріззані.

Наразі невідомо, якою часткою володіє 34-річний баскетболіст.

49ers Enterprises придбала Лідс за 213 млн доларів. Вона купила акції в колишнього мажоритарного власника Радріззані, який володів часткою 57%.

Ціна на клуб знизилася, бо Лідс за підсумками минулого сезону вилетів з АПЛ.

Нагадаємо, Вестрбук залишиться в Кліпперс.

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