Вестбрук став співвласником Лідса

Джерело - Yahoo Sports.
Плеймейкер Кліпперс Рассел Вестбрук офіційно приєднався до інвестиційної групи, яка купує Лідс.
Про це повідомляє Yahoo! Sports.
Вестбрук інвестував у 49ers Enterprises, інвестиційний підрозділ San Francisco 49ers у НФЛ, який у червні придбав контрольний пакет акцій Лідса у колишнього власника Андреа Радріззані.
Наразі невідомо, якою часткою володіє 34-річний баскетболіст.
49ers Enterprises придбала Лідс за 213 млн доларів. Вона купила акції в колишнього мажоритарного власника Радріззані, який володів часткою 57%.
Ціна на клуб знизилася, бо Лідс за підсумками минулого сезону вилетів з АПЛ.
Нагадаємо, Вестрбук залишиться в Кліпперс.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!