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Розігруючий Кліпперс Вестрбук залишиться в команді

Вестбрук підпише 2-річний контракт
Сьогодні 13:53 206 0
Розігруючий Кліпперс Вестрбук залишиться в команді
Фото: Getty Images
#NBA, #Расселл Вестбрук, #Кліпперс

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Кліпперс Рассел Вестбрук залишиться в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровські.

Вестбрук підпише 2-річний контракт на 7,8 млн доларів.

Угода включатиме опцію гравця наступного року.

Нагадаємо, Лень підпише новий контракт з Сакраменто.

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