Розігруючий Кліпперс Вестрбук залишиться в команді

Розігруючий Кліпперс Рассел Вестбрук залишиться в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровські.

Вестбрук підпише 2-річний контракт на 7,8 млн доларів.

Угода включатиме опцію гравця наступного року.

