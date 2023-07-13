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Леброн не планує завершувати кар’єру

Леброн прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 10:54 248 0
Леброн не планує завершувати кар’єру
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - tribuna.com.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс наразі не планує завершувати кар’єру.

Про це розповів сам баскетболіст під час церемонії вручення спортивних нагород ESPY.

"Мене не хвилює, скільки очок я наберу, що я можу чи не можу зробити на майданчику. Головне питання: "Чи можу я грати, нікого не обманюючи?"

Коли не зможу викладатись на паркеті на всі сто відсотків, тоді й закінчу. На щастя для вас, хлопці, цей день не сьогодні", – сказав Леброн.

Для Джеймса це буде 21-й сезон НБА.

На церемонії ESPY 4-разовий чемпіон НБА переміг у номінації Рекордний виступ. Цього сезону Леброн обійшов Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар’єру та піднявся на перше місце в історії НБА за цим показником.

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