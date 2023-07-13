Леброн не планує завершувати кар’єру

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс наразі не планує завершувати кар’єру.

Про це розповів сам баскетболіст під час церемонії вручення спортивних нагород ESPY.

"Мене не хвилює, скільки очок я наберу, що я можу чи не можу зробити на майданчику. Головне питання: "Чи можу я грати, нікого не обманюючи?"

Коли не зможу викладатись на паркеті на всі сто відсотків, тоді й закінчу. На щастя для вас, хлопці, цей день не сьогодні", – сказав Леброн.