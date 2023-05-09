Леброн встановив рекорд НБА

Леброн закинув 2364 двоочкових у матчах плей-оф

Джерело - НБА.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив черговий рекорд НБА.

Леброн став новим лідером за кількістю влучних двоочкових кидків у поєдинках плей-оф НБА - 2364. Таким чином Джеймс зміг перевершити досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара, у якого їх 2357.

Раніше Леброн Джеймс побив інший рекорд унікального Абдул-Джаббара. Він випередив його за сумарною кількістю очок у лізі, підкоривши результат Каріма у 38 387 очок.

Нагадаємо, Лейкерс знову переграли Голден Стейт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!