Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 3306
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:57 11549
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5323 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 38183
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 652
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12175
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 865
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 514
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 1002
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 18:51 520
Прямі трансляції

Леброн встановив рекорд НБА

Леброн закинув 2364 двоочкових у матчах плей-оф
Сьогодні 15:38 265 0
Леброн встановив рекорд НБА
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - НБА.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив черговий рекорд НБА.

Леброн став новим лідером за кількістю влучних двоочкових кидків у поєдинках плей-оф НБА - 2364. Таким чином Джеймс зміг перевершити досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара, у якого їх 2357.

Раніше Леброн Джеймс побив інший рекорд унікального Абдул-Джаббара. Він випередив його за сумарною кількістю очок у лізі, підкоривши результат Каріма у 38 387 очок.

Нагадаємо, Лейкерс знову переграли Голден Стейт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38183
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5323 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12175
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 4631
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11549
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 7946 2
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45893
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207330
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69342 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18104
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81491 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19857